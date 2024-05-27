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ロベルタピエリ　バッグ　ネイビー×ブラック　持ち手黒
商品番号 J62700633766
商品名

ロベルタピエリ　バッグ　ネイビー×ブラック　持ち手黒
ブランド名 ロベルタピエリ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロベルタピエリのナイロントートバッグです。色はネイビー単色です。NAVY-BLACK。使用によるシワはありますが、内部のシミは少なく持ち手も綺麗です。A4サイズも入り収納力抜群です。生産国：イタリアサイズ：横32cm×縦30cm×奥行16cm素材：ナイロン・牛革重量：約350g素材···レザー(本革)、ナイロン
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