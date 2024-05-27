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サマンサタバサ　新品　トートバッグ　チャームつき
商品番号 E27043110269
商品名

サマンサタバサ　新品　トートバッグ　チャームつき
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用サマタバトートバッグホワイトサイズたて約21よこ約28〜35マチ約13ハンドル約14向かって左側の開け口あたりが若干型崩れしてるように思います。もしかしたら多少こういうこともある造りなのかもしれません。使用や仕様にはまったく問題ありません。スナイデル、トッコクローゼット、ロディスポット、ミッシュマッシュ、リランドチュール、シュープリームララ、アンクルージュ、リズリサ、ロジータ、レストローズ、ビーラディエンス、ココディール、ジルバイジルスチュアート、リルリリー、ハニーサロン、ナイスクラップ、ヘザー、アストリアオディール、プライムパターン、ルゥデルゥ、フェルゥ、evelyn、アンビー、エモダ、フリーズマート、ジーナシス、グレイル、GU、マーキュリーデュオ、リリーブラウン、イング、マジェスティックレゴン、ユニクロ、シークレットハニー、ドゥアルシーヴ、KBF、ローリーズファーム、マジェスティックレゴン、index、INED、grove、グローバルワーク、シップス、ナノユニバース、アーバンリサーチ、ナチュラルクチュール、ルクールブラン、クチュールブローチ、クイーンズコート、グリーンレーベルリラクシング、ナチュラルビューティーベーシック、プロポーションボディードレッシング、フリーズマート、フリークスストア、トランテアンソンドゥモード、ティティアンドコー、アストリアオディール、ダズリン、サマンサベガ、サマンサタバサ
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