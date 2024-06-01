マイケルコース　ハンドバッグ

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商品詳細
マイケルコースハンドバッグ5年ほど前に、アウトレットで4万程で購入しました。数回使用しましたが、もう使用しないため、出品します。※サイズ※約 縦27x横36.5xマチ12cm(1番長いところで採寸してます)収納袋付き。(細かい汚れあり)カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···本革
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