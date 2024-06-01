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PRADA プラダ ボディバッグ Re-Nylon ショルダー ベルトバッグ
商品番号 W60713123855
商品名

PRADA プラダ ボディバッグ Re-Nylon ショルダー ベルトバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADAプラダボディバッグRe-Nylonショルダーベルトバッグ・サイズ：約横21×縦13×マチ4.5cm　ショルダーの長さ：約65～120cm(調整可)　　・素材ナイロン付属品：タグ付き/保存袋/カードフロントにエナメルメタルのトライアングルロゴ付ファスナー開閉式ファスナー付外ポケットファスナー付内ポケット【状態】新品　未使用【注意事項】こちらは海外の並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入したものです。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。素人採寸ですので、多少の誤差があります。予めご了承ください。私たちは通常の袋で商品を発送しています、ご了承いただけますようお願い申し上げますすべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。宜しくお願い致します。
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