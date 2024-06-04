ツルバイマリコオイカワ　ワンピース

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商品詳細
サイズ フリーボルドー パープル系自宅で試着のみ。着るつもりだったのでタグ無し。結局着る機会がないため出品します。カラー...パープル柄・デザイン...無地袖丈...長袖季節感...春,秋,冬
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