ジャーナルスタンダードラックス　ボタニー ampleプルワンピース

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商品詳細
【新品】ジャーナルスタンダードラックスボタニーampleプルワンピース定価¥30800【2023AW】journalstandardluxe◆ご好評につき、追加生産決定！”落ち感素材”のボタニーampleプルワンピース柔らかい肌触りと落ち感のあるキュプラ・レーヨン生地に、あざやかなボタニカルフワラープリント素材。トルコの“IPEKER”社との協同開発のプリント素材は、素材仕上げからプリントまで現地で一貫で行う事で、国内では再現出来ない風合いに仕上がっています。 LUXE定番人気のampleワンピース。ネック周りはボタンの開閉で衿のニュアンスが変えられ、ワイドなサイズ感でも、ギャザー切り替えのボリュームで「すっきり見える」とご好評をいただいています。袖口のスリットは動きやすく、前ボタンの隙間から中が見えにくいよう、共布の持ち出し布をつけています。シーンを選ばず、シーズンレスに着ていただけるヴィンテージライクな花柄プリント。両脇ポケット付き。（※ドライクリーニング）ブラック（オレンジ・ブルーの花柄） 全１色。FREEサイズ袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄
http://narcologia.ru/goods/ordering91079.html
http://narcologia.ru/goods/flight538128.html
http://narcologia.ru/goods/moisture233669.html
ボタニー ampleプルワンピース（ワンピース）｜journal standard luxe ...
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ジャーナルスタンダードラックスボタニーローン ampleプルワンピース ...
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JOURNAL STANDARD - 2023年ジャーナルスタンダードluxeボタニーローン ...
《追加》ボタニー ampleプルワンピース
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journal standard luxe ample プルワンピース-
journal standard luxe ドット ample ワンピース-
ボタニーampleプルワンピース | labiela.com
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www.haoming.jp - ジャーナルスタンダードラックス コバナPt ampleプル ...
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