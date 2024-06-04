ジャーナルスタンダードラックス　ボタニー ampleプルワンピース

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【新品】ジャーナルスタンダードラックスボタニーampleプルワンピース定価¥30800【2023AW】journalstandardluxe◆ご好評につき、追加生産決定！”落ち感素材”のボタニーampleプルワンピース柔らかい肌触りと落ち感のあるキュプラ・レーヨン生地に、あざやかなボタニカルフワラープリント素材。トルコの“IPEKER”社との協同開発のプリント素材は、素材仕上げからプリントまで現地で一貫で行う事で、国内では再現出来ない風合いに仕上がっています。 LUXE定番人気のampleワンピース。ネック周りはボタンの開閉で衿のニュアンスが変えられ、ワイドなサイズ感でも、ギャザー切り替えのボリュームで「すっきり見える」とご好評をいただいています。袖口のスリットは動きやすく、前ボタンの隙間から中が見えにくいよう、共布の持ち出し布をつけています。シーンを選ばず、シーズンレスに着ていただけるヴィンテージライクな花柄プリント。両脇ポケット付き。（※ドライクリーニング）ブラック（オレンジ・ブルーの花柄） 全１色。FREEサイズ袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄