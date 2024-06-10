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セルマー アルトサックス用マウスピース コンセプト concept
商品番号 B16198162202
商品名

セルマー アルトサックス用マウスピース コンセプト concept
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です。パッチも未使用です。商品確認中に布で拭いたところ、うっすらと円形に傷をつけてしまいました。（すみません）そのための大幅値下げです。箱は潰れが激しく、下面のふたは閉まりません。コンディションは画像をご参照ください。自宅保管のため神経質な方は購入をご遠慮下さい。種類...サックス
http://narcologia.ru/goods/mobilehome688043.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric416045.html
http://narcologia.ru/goods/peroration247415.html
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