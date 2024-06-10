セルマー アルトサックス用マウスピース コンセプト concept

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商品詳細
未使用品です。パッチも未使用です。商品確認中に布で拭いたところ、うっすらと円形に傷をつけてしまいました。（すみません）そのための大幅値下げです。箱は潰れが激しく、下面のふたは閉まりません。コンディションは画像をご参照ください。自宅保管のため神経質な方は購入をご遠慮下さい。種類...サックス
http://narcologia.ru/goods/mobilehome688043.html
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