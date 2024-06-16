UN3D. アンスリード ネックウォーマーベストシャツワンピース 36

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UN3D.アンスリードネックウォーマーベストシャツワンピース定価39600円2回ほど着用しております。シャツは1度洗濯しております。目立つ大きな汚れはありません。付属されていたペチコートもお付けします。サイズ36自宅保管の為ご理解のある方のみご購入ください。配送中の事故、紛失、破損は一切責任負えませんのでご了承ください。発送の際は圧縮して発送させていただきます。ご理解のある方のみご購入宜しくお願い致します。購入前にプロフィールご確認宜しくお願い致します。