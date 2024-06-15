シャネルCHANEL イヤリング 93P ビンテージ レアデザイン

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商品詳細
20数年前にシャネル正規店で購入しました。最近はあまり付けず長期保管しておりました。箱など付属品はありません。サイズ(約)直径4cm厚み0.8cm画像にて状態を確認された上でご購入をお願いいたします。追跡のできる発送方法にて発送いたします。CHANELビンテージバブリーゴージャス
http://narcologia.ru/goods/kindness546605.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant970482.html
http://narcologia.ru/goods/conception4557.html
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