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シャネルCHANEL イヤリング 93P ビンテージ レアデザイン
商品番号 H80873416894
商品名

シャネルCHANEL イヤリング 93P ビンテージ レアデザイン
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 32,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20数年前にシャネル正規店で購入しました。最近はあまり付けず長期保管しておりました。箱など付属品はありません。サイズ(約)直径4cm厚み0.8cm画像にて状態を確認された上でご購入をお願いいたします。追跡のできる発送方法にて発送いたします。CHANELビンテージバブリーゴージャス
http://narcologia.ru/goods/kindness546605.html
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