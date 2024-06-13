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- 出品✨アプワイザーリッシェ✨ジャスグリッティー 、リランドチュール 、組曲、ロペ
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商品詳細
お値下げしました！✨アルページュストーリー限定色✨ブルーとても綺麗なお色です！アプワイザーリッシェバックねじりブラウス美人百花6月号掲載泉里香さんお色違い着用❤️薄手の素材ですのでらバックのねじり部分もカーディガンを羽織った際も気になりません。左サイドにファスナーが付いており、着脱しやすいです。サイズ:1
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