出品✨アプワイザーリッシェ✨ジャスグリッティー 、リランドチュール 、組曲、ロペ

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お値下げしました！✨アルページュストーリー限定色✨ブルーとても綺麗なお色です！アプワイザーリッシェバックねじりブラウス美人百花6月号掲載泉里香さんお色違い着用❤️薄手の素材ですのでらバックのねじり部分もカーディガンを羽織った際も気になりません。左サイドにファスナーが付いており、着脱しやすいです。サイズ:1