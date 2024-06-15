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しまむら フロッキードット キャミ　♡新品 Mサイズ
商品番号 P54535187200
商品名

しまむら フロッキードット キャミ　♡新品 Mサイズ
ブランド名 しまむら
特別価格 税込 1,799 円
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商品詳細

●取り置き、値下げ不可10/13迄の限定出品しまむらフロッキードットキャミソールぺプラムキャミMサイズ　完売品❤︎新品未使用　プライスタグのみカット折り畳み圧縮して匿名発送しますらくらくメルカリ便のみ対応可検品しておりますが、見落とし等ほつれや汚れがあるかもしれません。畳み皺ご了承下さい。完璧新品お求めの方はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。●キャンセル多い為コンビニ/ATM払いの方はお取引お断りする場合あります●キャンセル受け付けておりません。●値下げコメント削除します。⚠画像商品説明文の転載盗用ご遠慮下さいメルカリ事務局へ通報しますしまむらPlechurCielドットJQぺプラムキャミフクレジャガードキャミ　ぺプラムキャミ　ビスチェしまむら　キャミソールしまむらPlechurCielomi　sappiエンボスキャミソールペプラムキャミふくれジャガードキャミヨウリュウキャミソールエンボスキャミハナJQペプラムキャミフロッキードット
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