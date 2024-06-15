最終値下げ！eimyistoireスイッチカラーノースリーブニット　オフホワイト



スイッチカラーノースリーブニット



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スイッチカラーノースリーブニット(F OFF WHITE): トップス



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エイミーイストワール eimy istoire スイッチカラーノースリーブニット （OFF WHITE）



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スイッチカラーノースリーブニット(F OFF WHITE): トップス

ご覧頂きありがとうございます。何年か前の夏に購入した物です。５回ほど着用致しました。夏でも着れる薄手のニットになります。シミや汚れはございませんが、一分糸の絡みがございます。ほつれているわけではないので、お写真にてご確認下さい。畳んで収納していたので、オリジワはご了承下さい。usedであること、ご了承頂ける方よろしくお願い申し上げます。即購入可能です。定価:12,078カラー···ベージュ袖丈···袖なしネック···タートルネック季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地