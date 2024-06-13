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セントジェームス　ピリアック　サイズ 4 半袖Tシャツ　ボーダー
商品番号 I14921428450
商品名

セントジェームス　ピリアック　サイズ 4 半袖Tシャツ　ボーダー
ブランド名 セントジェームス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベイクルーズストアにて購入した、セントジェームスのピリアックの半袖Tシャツです。EDIFICE別注のカラーですので、珍しいカラーではあります。サイズは4です。レディースではLサイズの方相当かと思います。サイズ表を載せていますので参考にされて下さい。USEDになりますが、シミやダメージ無くまだまだ着て頂ける商品ですm(__)m定価8000円程でした。私的には、4枚目の画像の色味が実際のカラーな感じがします。※こちらは新作のピリアックloseではありません。エディフィスフレームワークウェッソンナヴァルピリアックユニセックスレアレアカラーくすみカラー柄・デザイン···ボーダーカラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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