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- セントジェームス ピリアック サイズ 4 半袖Tシャツ ボーダー
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商品詳細
ベイクルーズストアにて購入した、セントジェームスのピリアックの半袖Tシャツです。EDIFICE別注のカラーですので、珍しいカラーではあります。サイズは4です。レディースではLサイズの方相当かと思います。サイズ表を載せていますので参考にされて下さい。USEDになりますが、シミやダメージ無くまだまだ着て頂ける商品ですm(__)m定価8000円程でした。私的には、4枚目の画像の色味が実際のカラーな感じがします。※こちらは新作のピリアックloseではありません。エディフィスフレームワークウェッソンナヴァルピリアックユニセックスレアレアカラーくすみカラー柄・デザイン···ボーダーカラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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