ミラオーウェン レイヤード サテンキャミトップス

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サイズ・・・０カラー・・・アイボリー試着のみで、内側のトップスの方は購入時から、うっすら化粧が付いてましたので洗濯しました。タグはクシャクシャになってしまってます。写真にてご確認下さい。小さく折りたたんでの発送になります。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。