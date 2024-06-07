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ミラオーウェン レイヤード サテンキャミトップス
商品番号 C67065374978
商品名

ミラオーウェン レイヤード サテンキャミトップス
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ・・・０カラー・・・アイボリー試着のみで、内側のトップスの方は購入時から、うっすら化粧が付いてましたので洗濯しました。タグはクシャクシャになってしまってます。写真にてご確認下さい。小さく折りたたんでの発送になります。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。
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