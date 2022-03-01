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【gudo shop】ボタンハーフシャツ
商品番号 A53751116334
商品名

【gudo shop】ボタンハーフシャツ
ブランド名 ソノタセレクト
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国のセレクトアイテムです。サイズはフリーで、肩幅51、胸囲64.5、腕31、着丈73(cm)です。サイズ感が合わなかったので、ほとんど着ていません。
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