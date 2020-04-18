ヨーガンレール　ジャケット

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商品詳細
着用の機会がないまま自宅保管していますタグはありません表 絹40%麻30%綿30%裏 絹100%前身頃と袖口の飾りボタン裏地のシルクの光沢が美しいデザインですお色見も合わせやすいと思いますキッチリ感もありながら柔らかい雰囲気です両サイドにポケット付き素人採寸の為誤差があると思いますご了承頂きご検討をお願い致します。
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