AEX22 エルメス 極美品 エールバッグアド用 替えバッグ 冊子付き

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【商品説明】縦 約33㎝横 約28.5㎝厚さ 約11.5㎝重さ 387g素材…トワルアッシュ色…ナチュラル【状態ランク】状態ランク…ABN…新品・未使用美品S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があります。素材のベタ付きや、特に気になる臭い等もありません。外側表面は若干のヨゴレがあります。四つ角は若干のスレ、ヨゴレがあります。フチ周りにも若干のヨゴレがあります。内側表面は目立つダメージはありません。金具部分はヨゴレがあります。上記に多少ダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。#財布トク#14000#HERMES#hermes#おしゃれ#オシャレ#ブランド#エールバッグ#バッグ#替えバッグ#トワルアッシュ#ナチュラル#シンプル