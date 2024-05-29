✨美品　adidas originals デニムワークシャツ

ビンテージの雰囲気漂う、スタイリッシュな半袖デニムシャツ。レトロなワークウェアのデザイン要素を纏った、クラシックなデニムシャツ。ボタンアップフロントの作りに胸ポケットを備えた、ユーティリタリアンスタイル。アーカイブを彷彿とさせる懐かしい雰囲気のアディダスロゴをあしらっている。素材にソフトなコットン100%のツイル生地を採用した快適な着心地で、適度にゆったりとしたシルエットに仕上げている。3回程、着用しただけの使用感の少ない美品になります。着用に差し支えるようなダメージや汚れも見受けられませんので、これからご使用して頂くのに十分良好な状態です。プライス ¥12100サイズ Mカラー ブルーインディゴデニム着丈 66㎝身幅 53㎝多少の誤差はご了承下さい。他にも✨AlwaysOriginalスナップボタンジャンプスーツなどいろいろ出品致しております。⬇️出品中のレディースTシャツ、カットソー検索にお使い下さい！#DREAMグループTシャツ、カットソーTHENORTHFACEDeuxiemeClasseL'AppartementUNITEDARROWSUNITEDTOKYOFREDPERRYbeautifulpeopleBEAUTY\u0026YOUTHJOURNALSTANDARDL'ESSAGERaybeamsemmiHYKEMM6イエナサカイフレームワークアーバンリサーチトゥモローランドスピック＆スパンオープニングセレモニーロクプラージュシンゾーンエレンディークトーガドゥロアーアパルトマンドゥーズエムクラス



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