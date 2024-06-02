TORI RICHARD トリリチャード アロハシャツ パイナップル トロピカル

たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。■ブランド商品名使用詳細TORIRICHARDトリリチャードアロハシャツパイナップルトロピカル南国ビンテージオープンカラー開襟シャツアメリカ製■サイズ表記はSです。以下の数値を必ずご参照ください。首筋うしろから裾末端着丈:50両肩の縫い目の幅肩幅:約38肩の縫い目から袖末端袖丈:約15両脇部の縫い目の幅身幅:約42※平置寸法ですので、多少の誤差はあります。■色ネイビー■素材レーヨン100%USA製■状態ヴィンテージのシャツですので、それなりの使用感はあります。とはいえ、大きなキズやほつれなどはありません。毛羽立ちや毛玉もありません。レーヨンのサラサラ感が心地よいです。比較的美品の部類です。素人の自宅保管であることをご理解の上でご購入いただきたく存じます。なお、当方タバコは吸いません。ペットも飼っておりません。■その他送料を低減させるために、極力小さくし配送させて頂きます。多少の折りジワ等ご理解下さいませ。コメント、質問よりお気軽にお問い合わせ下さい。



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