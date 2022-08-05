Mackintosh半袖ポロシャツ

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brand:Mackintoshitem:半袖ポロシャツcolor:ブラウンサイズ:38詳細サイズ:身幅:43cm肩幅:34cm着丈:59cmそで丈:20cm素材:コットン古着であることをご理解いただき、素人自宅保管のため 神経質な方はご遠慮ください。発送の際には送料の都合上厚さ3cmにおさまるように、たたみ直して梱包させて頂きますことご了承下さい。カラー...ベージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏