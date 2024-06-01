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nano・universe【未使用】／ ドロストギャザーブラウス（ブラウン）
商品番号 G42010754278
商品名

nano・universe【未使用】／ ドロストギャザーブラウス（ブラウン）
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。nano・universe【未使用】／ドロストギャザーブラウス（ブラウン）　●未使用・新品・タグ付きとなります。　●　色　：ブラウン　●サイズ　：38　●参考価格　：8,800円(税込)　●送料無料です。　●折り畳んで発送いたします。ハンガーは付きません。ご了承下さい。ギャザーを寄せた立体感あるデザインが印象的な一枚で、アイロンプレスでキチンと仕上げるのはもちろん、洗いざらしでカジュアルに着るのも◎。紐は上下左右それぞれできゅっと結んだり、纏めて結んだり、ラフに垂らしたりとアレンジ自在です。・露出をさりげなくセーブするフレンチスリーブ袖・女性らしさとヌケをアピールする前後のVネック・インナーが見えない程よい開きの襟元・きれい見えする繊細な織りの綿100％素材・程良い透け感の清涼感のある生地・ドロストコードは好みでアレンジ可能・洗いざらしで着てもOK・手洗いに対応したウォッシャブル素材サイズ　着丈　　　身幅　肩幅　38　　　54cm　　60.5cm47cmプロフィールをご覧いただき、よくご理解いただいた上でご購入頂けますよう、お願いいたします。丁寧な対応を心掛けます。#nanouniverse#ナノユニバース#フレンチスリーブ袖#ウォッシャブル
http://narcologia.ru/goods/displease208931.html
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