CHANELカンボンマトラッセ財布

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カラー···ブラック18×10,5×1,5小銭入れ、、1札入れ、、1カ―ド入れ、、8ポケット、、4シリアルシ―ルあり。13424849こちらで購入致しましたか思ってたのと違い出品致します。表は比較的綺麗です。裏側がシワがありますが使うには問題ないです。中は全体的綺麗です。角スレありません。ベタつきありません。質問有りましたらよろしくお願い致します。