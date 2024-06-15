LOEWE バッグ　【本日限りの出品】

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貰い物ですが小さいサイズであまり使わないため出品致します。そこにやや傷ありです。貰い物のため箱はございません。紙袋に包んで出品いたします。ご理解のいただける方のみご購入お願い致します。本日限りの出品です。値下げはこれ以上難しいです。