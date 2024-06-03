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5TH.CLUBコート/
商品番号 J36874703597
商品名

5TH.CLUBコート/
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,750 円
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商品詳細

柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···秋ジップ・ボタン···ボタン留め肩幅　約36.5cm着丈　約102cm袖丈　約62.5cm脇下身幅　約42cmウール100%2シーズンほど着用後長期保管品ですサイズの記載がありませんが当方普段Mサイズ着用なのでMで出品しました実寸をご参考お願いしますお手数ですがプロフの一読お願いします
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