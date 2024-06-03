5TH.CLUBコート/

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柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···秋ジップ・ボタン···ボタン留め肩幅 約36.5cm着丈 約102cm袖丈 約62.5cm脇下身幅 約42cmウール100%2シーズンほど着用後長期保管品ですサイズの記載がありませんが当方普段Mサイズ着用なのでMで出品しました実寸をご参考お願いしますお手数ですがプロフの一読お願いします