極美品✨サルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ 長財布 ゴールド ロゴプレート

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ご覧頂きまして誠に有難う御座います✨□ブランドサルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamo□アイテムについてサルヴァトーレフェラガモの長財布＊フロントのデザインがかわいいです^^ゴールドのお財布とても縁起が良くおすすめです◎□カラー・柄ゴールド◯コンディション✨極美品✨とても綺麗な状態でお勧めです。◯サイズ(cm)高さ10cm幅19cmマチ1.5cm●カード×6●札入れ×3●小銭入れ×1◯付属品箱※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。※撮影で使用している小物は付属しませんので、ご了承下さい。他にも魅力的な商品を出品しておりますので、是非ご覧下さい。以下より出品一覧をご覧頂けます。↓#HR＠出品一覧財布をお探しの方は↓#HR＠財布#財布 #サルヴァトーレフェラガモ金色y509