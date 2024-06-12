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極美品✨サルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ 長財布 ゴールド ロゴプレート
商品番号 O43065953237
商品名

極美品✨サルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ 長財布 ゴールド ロゴプレート
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠に有難う御座います✨□ブランドサルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamo□アイテムについてサルヴァトーレフェラガモの長財布＊フロントのデザインがかわいいです^^ゴールドのお財布とても縁起が良くおすすめです◎□カラー・柄ゴールド◯コンディション✨極美品✨とても綺麗な状態でお勧めです。◯サイズ(cm)高さ10cm幅19cmマチ1.5cm●カード×6●札入れ×3●小銭入れ×1◯付属品箱※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。※撮影で使用している小物は付属しませんので、ご了承下さい。他にも魅力的な商品を出品しておりますので、是非ご覧下さい。以下より出品一覧をご覧頂けます。↓#HR＠出品一覧財布をお探しの方は↓#HR＠財布#財布　#サルヴァトーレフェラガモ金色y509
http://narcologia.ru/goods/conception425657.html
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