【新品】 FURLA BABYLON 二つ折り財布　新作　ピンク

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FURLAバビロン折り財布新品未使用品の正規品になります。即日発送させていただきますので、即購入大丈夫です(^^)★商品内容新品フルラBABYLON二つ折り財布コンパクト実用性に優れています。■サイズ：縦9.5×横11×マチ2cm■仕様：開閉：スナップ内側：小銭入れ×1、札入れ×1カード入れ×8またその他出品しておりますのでぜひご覧いただけば嬉しいです(*^^*)↓↓#mimuのおすすめブランド財布