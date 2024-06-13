Malvoisie マルヴォワジー フォックスファー ティペット 毛皮 ファー

ブランド Malvoisie素材 画像参照状態 裏側に少し汚れている箇所があります。（写真を参考にしてください） ホックで前を留めることができます。サイズ （裏地を測定）全長 約132cm幅 約20cm（真ん中で測定）※多少の誤差はご了承ください。※発送は週に1～2回になります。※長期お休みすることがありますので必ず自己紹介欄をご確認ください。※値下げ交渉はご遠慮ください。



Malvoisie 毛皮の値段と価格推移は？｜35件の売買データからMalvoisie ...



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