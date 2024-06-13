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Malvoisie マルヴォワジー フォックスファー ティペット 毛皮 ファー
商品番号 T43125738695
商品名

Malvoisie マルヴォワジー フォックスファー ティペット 毛皮 ファー
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　Malvoisie素材　　　画像参照状態　　　裏側に少し汚れている箇所があります。（写真を参考にしてください）　ホックで前を留めることができます。サイズ　（裏地を測定）全長　　　約132cm幅　　　　約20cm（真ん中で測定）※多少の誤差はご了承ください。※発送は週に1～2回になります。※長期お休みすることがありますので必ず自己紹介欄をご確認ください。※値下げ交渉はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/troupe818211.html
http://narcologia.ru/goods/calling548050.html
http://narcologia.ru/goods/seamless791629.html

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