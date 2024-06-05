送料無料　エルメス HERMES ARTABAN シルク スカーフ

値下げいたしました。エルメスHERMESARTABANシルクスカーフ色はゴールド系になります。●使用感について汚れ傷等見当たりませんがたたみジワ有り。写真参照。●平置きサイズ縦横88cm●素材写真参照。※必ずご確認ください。■ご注意■※自宅保管のため、神経質な方の御購入はお控えください。※画像掲載物のみのお届けとなります。※忠実な再現を心がけておりますが、撮影の環境上お色が異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。



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