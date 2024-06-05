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ネストローブ 麻 リネン100% チェック ワンピース ゆったり グレー 日本製
商品番号 C30316337708
商品名

ネストローブ 麻 リネン100% チェック ワンピース ゆったり グレー 日本製
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます!◆商品説明◆nestRobeのワンピースになります！汚れなくまだまだ気持ちよく使用していただけるお品物です。使うほどに味わいがでて、素朴でナチュラルな質感ながらも柔らかで使い心地良い一着です♪合わせやすいグレンチェックで、今の季節はもちろん、秋までお使いいただけます♪身幅あるゆったりとしているので、腕周りやお腹周りなどさりげなくカバーしてくれるデザインになってます(*´∀`)◆サイズ◆表記　F総丈　102cm　身幅　75cm　肩幅　72cm袖丈27cm◆ブランド名◆nestRobeネストローブ◆タイトル◆ネストローブ麻リネン100%チェックワンピースゆったりグレー日本製◆管理番号◆A3984◆関連キーワード◆プライベート　結婚式　仕事　パーティ　シンプル　セミナー　デート革靴就活　ビジネスイタリア　かわいい　おしゃれ　ストリート　ハイブランド他にも出品しておりますので是非ご覧ください。
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