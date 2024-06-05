ネストローブ 麻 リネン100% チェック ワンピース ゆったり グレー 日本製

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます!◆商品説明◆nestRobeのワンピースになります！汚れなくまだまだ気持ちよく使用していただけるお品物です。使うほどに味わいがでて、素朴でナチュラルな質感ながらも柔らかで使い心地良い一着です♪合わせやすいグレンチェックで、今の季節はもちろん、秋までお使いいただけます♪身幅あるゆったりとしているので、腕周りやお腹周りなどさりげなくカバーしてくれるデザインになってます(*´∀`)◆サイズ◆表記 F総丈 102cm 身幅 75cm 肩幅 72cm袖丈27cm◆ブランド名◆nestRobeネストローブ◆タイトル◆ネストローブ麻リネン100%チェックワンピースゆったりグレー日本製◆管理番号◆A3984◆関連キーワード◆プライベート 結婚式 仕事 パーティ シンプル セミナー デート革靴就活 ビジネスイタリア かわいい おしゃれ ストリート ハイブランド他にも出品しておりますので是非ご覧ください。
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