限定セール シャネル CHANEL バニティ バッグ バイシー 黒 ショルダー ...

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【商品説明】・シャネル CHANEL・バイシー・バニティバッグショルダーバッグ2way・黒×白 ブラック ホワイト・w約24cm×H約18cm×D約15cm・ハンドル高さ約3.5cm（ショルダー約90cm）・シリアルシール（7番台）、shopシール・内側:オープン収納×3、ギャザーゴムバンド×2・開閉:ファスナー【状態】・外側:経年による汚れ、形崩れ・内側:全体的に薄らと汚れ、ポケット内に小さなペン染み（画像8枚目）、一箇所僅かな破れ（画像7枚目）がございます。全体的に、外側、内側共に使用感のあるお品ですが、ご使用には問題なく、まだまだお使い頂けるレベルです。【購入元】20年程前に西武池袋にて購入しました。長年愛用しておりましたが近年はずっと保管しておりましたので、どなたかにお使い頂けると嬉しいです^^【発送】緩衝材にお包みし丁寧に梱包、発送させて頂きます。◎フォロー割、おまとめ割もございますので、お気軽にお声掛け下さい╰(✿´⌣`✿)╯♡＊撮影小物は付属しませんので、ご了承願いますm(__)m✅あくまでも中古品、素人検品及び自宅保管をご理解の上、神経質な方のご購入はご遠慮願います。（気付かない細かい傷や僅かな汚れ、使用感などある場合がございます）✅撮影時の光により実物とお色が違って見える場合がございますがご了承願います。✅他サイトにも出品しておりますので、急な削除をする場合がございますのでご了承願います。他にも色々な商品を取り扱っていますので是非ご覧下さい(*´∀｀*) ↓ #mkstellaブランド小物◎最後までご覧頂きまして有難うございますm(__)mご購入前にプロフィール欄をご覧下さいます様お願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革