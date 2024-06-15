○★新品 未使用 vivienne westwood 口金 長財布 がま口

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#その他のヴィヴィアンウエストウッドはこちらviviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッドヴィンテージWATERORB口金長財布がま口■商品詳細箱や保存袋等はありません。本体のみです。未使用の紙袋はお付けいたします。若干のキズ、へこみ箇所があります。【商品の特徴】手触りの良い牛革を使用し、シンプルに仕上げたラグジュアリーなシリーズです。内側の生地に施された「ヴィンテージWATERORB」柄がさり気ないアクセントに。口金がキュートな長財布。片手で簡単に開閉ができ、中身が見やすいのもうれしいポイントです。■COLOR色ブラウン系■SIZEサイズ幅20.5cm×高さ11cm×マチ2.5cm※素人採寸となりますので、HP記載と 差異がある場合がございます。 詳細及び、気になる点等ございましたら、 お気軽にお問合せ下さい。■その他・品番等素材：牛革定価27,500円正規取扱店舗にて購入。新品、未使用品ですが、デリケート素材の為、輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみ等ある場合がございます。商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。