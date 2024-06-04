【美品】MOSCHINO ぬいぐるみバック

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商品詳細
美品のモスキーノブランドのぬいぐるみバックです。バックのチャームの様に付けても、お部屋に飾っても可愛いと思います。新品に近い状態で、一度も使用しておりません。高さ、28センチ幅、22センチ※素人、自宅保管のため神経質な方、気になる方はご遠慮ください。※返金、返品、交換、保証は一切お受け出来ません。※梱包は再利用袋、箱を使用して出来るだけ小さくして発送となります。※他サイトにも出品しているため、売り切れの場合は削除する場合がございます。予めご了承ください。#モスキーノ#バックチャーム#レディースバック#ぬいぐるみ
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