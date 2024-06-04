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COACHショルダーバッグオズの魔法使い
商品番号 A76258950717
商品名

COACHショルダーバッグオズの魔法使い
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の商品の中からご覧頂きありがとうございますm(__)mori様COACHショルダーバッグオズの魔法使いコラボ数回短時間の使用になります。角にスレはありませんが、凄く小さい傷が一箇所あります。最後から2番目の写真（8枚目）前から見たときの右下です。言われなければわからない程度です。購入時に付いていた収納袋カード類取ってあるのでお付けいたします。サイズ22✕15✕7.5カラー...レッド種類...ミニショルダーバッグ
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