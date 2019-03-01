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※購入者専用※VASIC ハンドバッグ
商品番号 K20435671121
商品名

※購入者専用※VASIC ハンドバッグ
ブランド名 ヴァジック
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️カラー···ブルー◾️注意点角スレが1箇所（8枚目）ありますがそれ以外は美品です。◾️サイズ奥行き　13幅　20高さ　20持ち手（片手）23
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