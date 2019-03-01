※購入者専用※VASIC ハンドバッグ

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商品詳細
◾️カラー···ブルー◾️注意点角スレが1箇所（8枚目）ありますがそれ以外は美品です。◾️サイズ奥行き 13幅 20高さ 20持ち手（片手）23
http://narcologia.ru/goods/passionate938813.html
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