【sweet pea】片耳用ピアス⑥

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商品詳細
材質···ゴールドカラー···グリーン形···キャッチ・スタッド新宿高島屋のアシュペーで購入。1番上のグリーンはエメラルド。とても華奢で、上品なピアスです。方眼用紙の1マスは5ミリです。サイズの参考にしてみて下さい。他にもいくつか出品してますので、見てみてください。
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