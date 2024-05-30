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MICHEAL KORS ショルダーバッグ
商品番号 E25769880819
商品名

MICHEAL KORS ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年頃に購入したMICHEALKORSのショルダーバッグです。保存状態もよく、傷等はありません。2、3回使用したのみで美品です。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー···ホワイト
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