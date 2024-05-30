MICHEAL KORS ショルダーバッグ

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商品詳細
2021年頃に購入したMICHEALKORSのショルダーバッグです。保存状態もよく、傷等はありません。2、3回使用したのみで美品です。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー···ホワイト
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