Travis Scott×Air Jordan 1 Olive 24cm

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商品詳細
ご閲覧ありがとうございます。NIKEWMNSAIRJORDAN1LOWOGSP×TravisScott\"MediumOlive(ナイキウィメンズエアージョーダン1ロー×トラヴィススコット\"ミディアムオリーブ\")スニーカー型···ローカット(Low)サイズ24cm付属品のシューレース、黒タグ全て付いております。ナイキの送られきた箱そのままお送りします。※すり替え防止の為、返品はご遠慮願いますまた即支払いできる方のみお願いします。ご検討よろしくお願いします。#ナイキ#NIKE#エアジョーダン#トラビススコット#TravisScott
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