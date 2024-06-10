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パタゴニア ウルトラライトブラックホール トートパック 2WAY バックパック
商品番号 I83080306360
商品名

パタゴニア ウルトラライトブラックホール トートパック 2WAY バックパック
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：patagonia(パタゴニア)商品名　：ULTRALIGHTBLACKHOLETOTEPACK2WAYバックパックカラー　：オリーブサイズ　：(幅)約26.0cm(高さ)約39.0cm(奥行き)約20.0cm※多少の誤差はご了承ください素　材　：ナイロン収　納　：【内側】ファスナーポケット×1【外側】ファスナーポケット×1オープンボトルポケット×2購入店舗：ハンズ大宮店コメント：トートとリュックの2WAYで使え、ポケッタブルにできる丈夫で軽量なバッグです。デイリーユースはもちろん、旅行先等の使用にも適しています。発送について：宅急便コンパクトに入るサイズに畳んで発送させていただきますので、多少シワが付くかも知れませんので、ご了承ください。
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