SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコート

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昨年オンラインで購入し、4〜5回着用しました。定価27,500円でした。実物の写真は5枚目以降をご覧ください。毛玉もなく綺麗な状態と思いますが、あくまでも中古品です。神経質な方は購入をお控えください。たたんで水濡れ防止袋に入れ、ダンボールに梱包して発送します。多少たたみジワが付くことをご了承ください。以外公式サイトからの引用です↓【2022AW】SLOBEIENA定番のHAMILTONWOOLシリーズ。オーストラリア・ハミルトン地方の最高級のラムウールを使用。SLOBEオリジナルで作り込んだこだわりのシリーズです。今シーズンは素材の仕上げにより昨年より膨らみを感じられる素材感にこだわりました。昨年のデザインから袖丈を少し長く、身幅をややコンパクトに見直し、より着やすいサイズを追求したショートコート。丸みを帯びたコクーンシルエットもこだわりポイント。袖部分に裏地がついているので滑りが良く、ブルゾンのようにさらっと羽織って頂けるのもポイントです。パンツにもスカートにも合わせやすいライトなコートでデイリーユースとして大活躍してくれる1着です。柄・デザイン···チェックカラー···ブラック着丈···ショート季節感···秋、冬着丈···ショートカラー···ブラックフード···フードなし季節感···秋、冬イエナスローブイエナベイクルーズ