  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコート
商品番号 O93619391055
商品名

SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコート
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

昨年オンラインで購入し、4〜5回着用しました。定価27,500円でした。実物の写真は5枚目以降をご覧ください。毛玉もなく綺麗な状態と思いますが、あくまでも中古品です。神経質な方は購入をお控えください。たたんで水濡れ防止袋に入れ、ダンボールに梱包して発送します。多少たたみジワが付くことをご了承ください。以外公式サイトからの引用です↓【2022AW】SLOBEIENA定番のHAMILTONWOOLシリーズ。オーストラリア・ハミルトン地方の最高級のラムウールを使用。SLOBEオリジナルで作り込んだこだわりのシリーズです。今シーズンは素材の仕上げにより昨年より膨らみを感じられる素材感にこだわりました。昨年のデザインから袖丈を少し長く、身幅をややコンパクトに見直し、より着やすいサイズを追求したショートコート。丸みを帯びたコクーンシルエットもこだわりポイント。袖部分に裏地がついているので滑りが良く、ブルゾンのようにさらっと羽織って頂けるのもポイントです。パンツにもスカートにも合わせやすいライトなコートでデイリーユースとして大活躍してくれる1着です。柄・デザイン···チェックカラー···ブラック着丈···ショート季節感···秋、冬着丈···ショートカラー···ブラックフード···フードなし季節感···秋、冬イエナスローブイエナベイクルーズ
http://narcologia.ru/goods/displease812731.html
http://narcologia.ru/goods/enquire421789.html
http://narcologia.ru/goods/competitive35181.html HAMILTONダブルフェイスウールショートコート（ノーカラーコート ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートHAMILTONダブルフェイスウールショートコクーンコート◇（その他 ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートHAMILTONダブルフェイスウールショートコート（ノーカラーコート ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートHAMILTONダブルフェイスウールショートコート
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートSLOBE IENA（スローブイエナ）の「HAMILTON ダブルフェイスウール ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートHAMILTONダブルフェイスウールショートコート（ノーカラーコート ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコート《追加》HAMILTONダブルフェイスウールショートコート
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコート追加》HAMILTONダブルフェイスウールショートコクーンコート◇（その他 ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコート《追加》HAMILTONダブルフェイスウールショートコクーンコート◆
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートSally(SLOBE IENA本社)｜SLOBE IENAのノーカラーコートを使った ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートHAMILTONダブルフェイスウールショートコート
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートHAMILTONダブルフェイスウールショートコート(504787112) | スローブ ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートHAMILTONダブルフェイスウールショートコクーンコート◇（その他 ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートSLOBE IENA／HAMILTON ダブルフェイスウールショートコート-silversky ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコートSLOBE IENA - 【SLOBE IENA】HAMILTON ダブルフェイスウールショート ...
SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスウールショートコート

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru