《最新モデル＊新品未使用》 ケノン ver 8.5 J 新品スーパープレミアム

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たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。コメントなしですぐに購入大歓迎です。大切に使っていただける方にお譲りしたいです(*^^*)商品の清掃やアルコール除菌をしてから、丁寧に梱包致しますので、安心してご購入ください^^《最新モデル＊新品未使用》ケノンver8.5J新品スーパープレミアムカートリッジ付き1ヶ月ぐらい前に購入しましたが、使用する機会がなく、新品未使用の状態です！写真に写っているもので全てです！写真に写っているものを発送しますので、状態、付属品などは写真にてご確認をお願いします。・スーパープレミアムカートリッジ《新品未使用》(最新バージョン8.0から発売された最新のカートリッジです。他のカートリッジと比べ10倍以上も残量が多く使用できます。最大300万回照射可能です。)残量は写真でご確認くださいスーパープレミアムカートリッジは、最新バージョン8.0から発売された最新のカートリッジです。他のカートリッジと比べ10倍以上も残量が多いのが特徴で、ver7.17.2のスーパープレミアムカートリッジよりも2倍近く照射できるようになりました。新品で買うと10万円以上する商品で、カートリッジだけでも8000円以上しますので、半額以下のお値段ですのでとてもお得です。#ケノン#家庭用脱毛器#脱毛器#美容脱毛器#フラッシュ式脱毛器#交換カートリッジ#美容機器#エステ#光美容器#ケノン、レイボーテ、脱毛ラボ、ラヴィ、ルメア、光エステ、スムーズスキン、ダブルエピ、シルクエキスパート、エピフォトスキンケアプロ、パーソナルレーザー#パナソニック、ヤーマン#T07144