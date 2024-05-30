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ケノン　脱毛器
商品番号 B97156251601
商品名

ケノン　脱毛器
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ヶ月前に買ったのですが一度使いそれから使用する時間が無く脱毛のお店に通うことになり持っておく必要が無くなったので今回出品させて頂きます。一度しか使っていないのですごく綺麗です^_^色はブラックです。
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