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数ヶ月前に買ったのですが一度使いそれから使用する時間が無く脱毛のお店に通うことになり持っておく必要が無くなったので今回出品させて頂きます。一度しか使っていないのですごく綺麗です^_^色はブラックです。