T-demand　車高調スプリング　ID62-63兼用　全長150㎜　28k

中古で購入しましたが、サイズが違った為出品致します！サビはほとんど無いですが、塗装の剥がれが多少あります。使用期間は不明ですが、へたりなどはなさそうです。素人目線なのでご了承下さい。現物確認大歓迎です。値下げあり



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