プレイアーツ改 DISSIDIA FINAL FANTASY ライトニング

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プレイアーツ改DISSIDIAFINALFANTASYライトニングご覧いただきありがとうございます。スクウェア・エニックス プレイアーツ改 ファイナルファンタジーXⅢ-2ライトニングコレクション整理のために出品します。写真にあるものが全てです。本体、武器の可動、ギミックには問題ないと感じます。大きな傷などは見受けられませんでした。開封品ですので、小キズなどはご了承下さい。箱のベロの部分に一部めくれがございます。また、外箱にはスレや傷みなどもございます。開封品ということをご考慮いただき、一度人の手に渡った物としてご購入頂ければ幸いです。その他なにかご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。