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小松　PC60-1 ユンボ　バックホーン
商品番号 O14124521706
商品名

小松　PC60-1 ユンボ　バックホーン
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 135,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ可能電気系統が壊れていますがセル直結でエンジンはかかります1980時間なのでエンジンの調子はいいですオイル漏れ多数あり部品取り、ジャンク品扱いでお願いします栃木県内に置いてあります100km県内でしたら回送可能です※別途かかります要相談
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