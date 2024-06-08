本日引き取り3万！！千シグナスJOSHO1×RPM LSフロントフォークセット

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商品詳細
引き◯りできる方3万！ですシグナス3型で使用しておりました。セット内容JOSHO1×RPM製LSフロントフォークoptimam製ブレーキディスク260mmRPM製ブレーキキャリパーキャリパーサポート全体的に使用感は少しありますがまだまだお使いいただけると思います。少し目立つ傷や汚れは2枚目3枚目に載せてあります。
http://narcologia.ru/goods/flight664628.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit714586.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis717744.html
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