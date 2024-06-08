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本日引き取り3万！！千シグナスJOSHO1×RPM LSフロントフォークセット
商品番号 N13689491416
商品名

本日引き取り3万！！千シグナスJOSHO1×RPM LSフロントフォークセット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 16,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引き◯りできる方3万！ですシグナス3型で使用しておりました。セット内容JOSHO1×RPM製LSフロントフォークoptimam製ブレーキディスク260mmRPM製ブレーキキャリパーキャリパーサポート全体的に使用感は少しありますがまだまだお使いいただけると思います。少し目立つ傷や汚れは2枚目3枚目に載せてあります。
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