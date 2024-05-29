GR86 BLITZ ADVANCE POWER AIR CLEANER

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GR86のBlitzADVANCEPOWERAIRCLEANERです。型番422752週間ほど使用しましたが、吸気系と排気系を揃えるため外しました。目立つような大きな傷はありませんが、取り付け時の細かな傷はあるかもしれません。また、遮熱版を増設していたため、ヒートプレートに1点穴あけ加工をしています。本体下に設置する遮熱版のため、性能や使用上は問題ありませんが中古品であることご理解ください。付属品も揃っていますが、使い捨てのタイラップや両面テープ類はありませんので必要に応じてご準備をお願いします。商品はバラさず組み立てた状態でお送りします。(このままのほうが簡単に取り付けできます)