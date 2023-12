LAYERED FRAGRANCE Lemon Peel

#フレグランスキャンドル数ある香りから人気の5種類でご用意しております。・オレンジブロッサム・レモンピール・シュガーライチ・ミステリアスミックス・オリーブウォッカ内容量:190g燃焼時間:約45時間(1日1~2時間の使用で約1ヶ月から1ヶ月半使用可能です)サイズ:H82mm×D73mm生産国:日本製<使用方法>(1)エアコンなどの風が当たらない、周りに燃えるものがない場所にセット風が直接当たる場所でキャンドルを灯すと、炎が急に大きくなったり、激しく揺れたりして危険な場合があります。また、周りに紙など燃えやすいものは置かないようにして、炎が静かに灯せる環境をつくりましょう。(2)芯の長さは6-10mmにカットし、火は芯の根本にご購入時のキャンドルは、芯が長めに残されている場合がありますので短めにカットします。芯が長いと、炎がキャンドルのロウから遠くなるため芯だけが燃えてしまい、ススが出やすくなります。芯の太さや、好みの炎の大きさにもよりますが、ロウが溶け始めるまでは芯は短めの6mm程度がおすすめです。(3)いよいよ点火ロウに早く熱が伝わるよう、点火は芯の先ではなく、根元の方に。マッチや柄の長いライターを使うと点けやすいです。(4)キャンドルを消す煙が出にくく、安全に消せるおすすめの方法は、芯をロウにつけて消すこと。ピンセットや割り箸などで火のついている芯を倒し、溶けたロウに芯を浸します。すると炎が消えますので、もう一度芯を立てて元の位置に戻します。また、芯の周りの溶けたロウをティッシュにしみこませることで、芯が埋もれにくくなります。芯の燃えカスなどきれいに手入れしていきましょう。素材成分:ソイワックス、香料、コットン芯(紙入り)、ガラス原産地日本タイプユニセックスギフト包装対応可



