「未開封」BVLGARIブルガリ マン レイン エッセンス EDP100ml

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商品詳細
BVLGARIブルガリマンレインエッセンスオードパルファム100ml★購入時期:2023年6月★種類:オードパルファム★状態:新品未開封★容量:100ml★並行輸入品ブルガリマンレインエッセンスは、雨の変容と再生の力を通して、止まらない水の創造力を体験するための招待状です。新鮮なウッディムスクのシグネチャーは、嗅覚のクレッシェンドでこの自然の要素のスリリングで爽快な活気のあるトレイルに敬意を表しています。並行輸入品になりますので、気になる方はご遠慮ください。即購入可
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