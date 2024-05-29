【新品】SHIRO FRAGRANCE SAVON サボン ルームフレグランス

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商品詳細
●香りのノートトップレモン、オレンジ、ブラックカラント、ライチミドルローズ、ジャスミン、スズラン、プラムラストムスク、アンバー、ウッディ、スウィート●容量200ml●スティック6本●その他みずみずしいフルーツがかろやかに香る透明感のある自然な石けんの香り。リニューアル前のお品物となります。神経質な方、完璧を求める方は購入をお控え下さい。他にもお品物を出品させていただいておりますのでよろしければご覧ください。#SHIRO#シロ#SAVON#サボン#フレグランス#ルームフレグランス#ディフューザー#アロマ#日本製#KIブランド小物使用場所···部屋・玄関重量···200～299g種類···リードディフューザ香り···その他
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