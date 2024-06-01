希少 レア 未開封 ジャン パトゥ ジョイ パルファン 7.5ml

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ご覧頂きありがとうございます。「世界一高い香水」の異名を持つ、最高級品として「伝説の香水」ジャンパトゥの銘香JOY。フランス語で「歓喜」という意味です。香水を集めるのが好きで、こちらの香水は十年以上前にフランスのお店で入手した香水です。使用せずに長い間棚にかざっていましたが、他の香水が増えてきたのでこの度出品をすることにしました。とてもレアな香水で入手困難と言われております。30mlに、約10600個のジャスミン。336個のローズ・ドゥ・メが使われているそうです。15mlサイズが60480円で販売されていました。世界で一番高価な香水の一つです。・ヴィンテージ物の為瓶に多少傷や汚れがありますが、その分見た目に味があって、ヴィンテージ感が出ています。・素人検品の為見落としのある可能性がありますがご容赦ください。・自宅保管ですので、神経質な方はご購入をお控えください。フォロー割、おまとめ割、リピート割行っております♪詳しくはプロフィールをご覧ください他の出品しているコスメはこちらから↓↓#メロディコスメ